Cycle de conférences Histoire de la caricature, de la révolution française à nos jours

Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

Etudiant, chômeur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 14:30:00

fin : 2026-01-27 16:00:00

Date(s) :

2026-01-20 2026-01-27

Profitez de différentes conférences sur l’histoire de la caricature avec Nicholas Zmelty, enseignant université de Picardie.

Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr

English :

Enjoy various lectures on the history of caricature with Nicholas Zmelty, lecturer at the Université de Picardie.

