Cycle de conférences Histoire de la caricature, de la révolution française à nos jours
mardi 20 janvier 2026.
Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien
14 rue Louis Gallet
Valence
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif réduit
Etudiant, chômeur
Début : 2026-01-20 14:30:00
fin : 2026-01-27 16:00:00
2026-01-20 2026-01-27
Profitez de différentes conférences sur l’histoire de la caricature avec Nicholas Zmelty, enseignant université de Picardie.
Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr
Enjoy various lectures on the history of caricature with Nicholas Zmelty, lecturer at the Université de Picardie.
