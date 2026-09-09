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AGENDA · Valence

Cycle de conférences Jérôme Bosch Salle de conférence du Diocèse Valence

mardi 22 septembre 2026 · Salle de conférence du Diocèse · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle de conférence du Diocèse
Adresse
11 rue du Clos Gaillard
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
2.5 2.5 2.5 Tarif réduit Étudiants, chômeurs

Valence

Cycle de conférences Jérôme Bosch

Salle de conférence du Diocèse 11 rue du Clos Gaillard Valence Drôme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit
Étudiants, chômeurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:30:00
fin : 2026-09-22 16:00:00

Date(s) :
2026-09-22 2026-09-29 2026-11-10 2026-12-01

Par Laurent Abry, historien de l’art.
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Salle de conférence du Diocèse 11 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 

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English :

By Laurent Abry, art historian.

L’événement Cycle de conférences Jérôme Bosch Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme

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