Cycle de conférences Jérôme Bosch Salle de conférence du Diocèse Valence
mardi 22 septembre 2026 · Salle de conférence du Diocèse · Valence
Informations pratiques
Valence
Cycle de conférences Jérôme Bosch
Salle de conférence du Diocèse 11 rue du Clos Gaillard Valence Drôme
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif réduit
Étudiants, chômeurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:30:00
fin : 2026-09-22 16:00:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-09-29 2026-11-10 2026-12-01
Par Laurent Abry, historien de l’art.
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Salle de conférence du Diocèse 11 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46
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English :
By Laurent Abry, art historian.
L’événement Cycle de conférences Jérôme Bosch Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme
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