Cycle de conférences Jérôme Bosch Salle de conférence du Diocèse Valence

mardi 22 septembre 2026 · Salle de conférence du Diocèse · Valence

Informations pratiques

Valence

Cycle de conférences Jérôme Bosch

Salle de conférence du Diocèse 11 rue du Clos Gaillard Valence Drôme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

Étudiants, chômeurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 14:30:00

fin : 2026-09-22 16:00:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-29 2026-11-10 2026-12-01

Par Laurent Abry, historien de l’art.

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Salle de conférence du Diocèse 11 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46

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English :

By Laurent Abry, art historian.

L’événement Cycle de conférences Jérôme Bosch Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme