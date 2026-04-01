Cycle de conférences La Sélune bassin versant et enjeux ! Usine SDEAU50 Saint-Aubin-de-Terregatte

Saint-Aubin-de-Terregatte

Cycle de conférences La Sélune bassin versant et enjeux !

Usine SDEAU50 La Gauberdière Saint-Aubin-de-Terregatte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21 21:00:00

Date(s) :

2026-04-21

L’association Nature en Baie du Mont Saint-Michel organise un cycle de conférences autour de l’évolution de la vallée de la Sélune.

Afin de contextualiser le sujet, la première soirée sera consacrée au bassin versant et à ses enjeux. François-Xavier Lefebvre, animateur du SAGE Sélune, en présentera les caractéristiques avec Hugo Blanc et Franck Audouard, chargés de mission au SDEAU50 (Syndicat Départemental de l’Eau).

Trois autres conférences se tiendront fin avril et début mai

– Eau “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?”

– Berges “Quelle végétation, quels nouveaux paysages sans les lacs de barrage ?”

– Poissons migrateurs “Qui sont-ils, comment utilisent-ils la nouvelle Sélune ?” .

Usine SDEAU50 La Gauberdière Saint-Aubin-de-Terregatte 50240 Manche Normandie +33 7 43 31 24 01 asso@nature-en-baie.fr

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English : Cycle de conférences La Sélune bassin versant et enjeux !

L’événement Cycle de conférences La Sélune bassin versant et enjeux ! Saint-Aubin-de-Terregatte a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts