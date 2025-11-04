Cycle de conférences Les dérives de l’art Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien Valence

Cycle de conférences Les dérives de l’art

Salle de conférence du Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-25 16:00:00

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-25

L’art aussi a des côtés sombres. Venez en apprendre plus sur la destruction, le pillage et la falsification d’oeuvres mais aussi le marché de l’art avec Laurent Abry, historien de l’art.

English :

Art has its dark side too. Come and learn more about the destruction, looting and falsification of artworks, as well as the art market, with art historian Laurent Abry.

German :

Auch die Kunst hat ihre dunklen Seiten. Erfahren Sie von dem Kunsthistoriker Laurent Abry mehr über Zerstörung, Plünderung und Fälschung von Kunstwerken, aber auch über den Kunstmarkt.

Italiano :

Anche l’arte ha il suo lato oscuro. Venite a scoprire la distruzione, il saccheggio e la falsificazione delle opere d’arte, nonché il mercato dell’arte, con lo storico dell’arte Laurent Abry.

Espanol :

El arte también tiene su lado oscuro. Venga y descubra más cosas sobre la destrucción, el saqueo y la falsificación de obras de arte, así como sobre el mercado del arte, con el historiador del arte Laurent Abry.

