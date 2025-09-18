CYCLE DE CONFÉRENCES: LES OISEAUX ET LES ARTS Pollestres

CYCLE DE CONFÉRENCES: LES OISEAUX ET LES ARTS

68 Avenue de l’Hôtel de Ville Pollestres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-18 19:00:00

Pauline raconte l’art propose de découvrir comment les artistes ont représenté les oiseaux dans les arts. Places limitées!

English :

Pauline raconte l’art invites you to discover how artists have depicted birds in art. Places are limited!

German :

Pauline erzählt die Kunst bietet die Möglichkeit, herauszufinden, wie Künstler Vögel in der Kunst dargestellt haben. Begrenzte Plätze!

Italiano :

Pauline raconte l’art vi invita a scoprire come gli artisti hanno rappresentato gli uccelli nell’arte. I posti sono limitati!

Espanol :

Pauline raconte l’art le invita a descubrir cómo los artistas han representado las aves en el arte. Plazas limitadas

