Cycle de conférences L’exposition de soi : politiques de l’intime, par Ilan Michel École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 18:30 – 20:00

Gratuit : non 6€ plein tarif , 1€ Carte Blanche , Gratuit étudiant·es de l’EBANSN Programme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-2 Tout public

Ce cycle de conférences s’ouvre sur un espace fondateur de l’intimité : la chambre. Or, il n’en a pas toujours été ainsi. Depuis le 19? siècle, lieu privilégié de la vie de couple, la chambre reflète les enjeux de l’idéal bourgeois. Y introduire des inconnu·es ou la transformer en terrain de jeu (Nicola L., Sophie Calle) sont autant de stratégies pour faire éclater le modèle conjugal. Peu à peu, la chambre devient un espace de vérité : elle raconte le désir et la dépendance sexuelle (Nan Goldin), mais aussi la perte (Felix Gonzalez-Torres). Si la chambre dit parfois la violence, elle représente l’espace même de la pensée, du rêve, du souvenir et ouvre à la fiction (Jean-Jacques Rullier, Dominique Gonzalez-Foerster). texte par Ilan Michel Programme de conférences organisé en partenariat avec Le Grand Café, Centre d’art contemporain de Saint-Nazaire

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



Afficher la carte du lieu École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et trouvez le meilleur itinéraire

