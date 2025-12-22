Cycle de conférences L’exposition de soi : politiques de l’intime, par Ilan Michel École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 18:30 – 20:00

Gratuit : non 6€ plein tarif , 1€ Carte Blanche , Gratuit étudiant·es de l’EBANSN Programme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-2 Tout public

Au 19e siècle, les grandes psychés meublent les chambres bourgeoises. Peu à peu, le miroir se démocratise et permet l’accès à l’image de soi. Support d’introspection, l’accessoire est aussi un moyen de se conformer aux normes de beauté (Chantal Akerman, Marina Abramovi?). Le miroir devient au 20e siècle un outil de redécouverte de soi et de son intimité. En 1936, le psychanalyste Jacques Lacan met en lumière le rôle du miroir dans la formation du « Je ». Dans les autoportraits de l’artiste surréaliste Claude Cahun, le miroir ne révèle pas une vérité sur soi, mais relève de la mise en scène. Plus récemment, en 2005 au Grand Café, Leandro Erlich invite les visiteur·euses à se confronter à un dispositif troublant, où chacun·e devient tour à tour patient·e et psychanalyste. Programme de conférences organisé en partenariat avec Le Grand CaféCentre d’art contemporain de Saint-Nazaire

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



