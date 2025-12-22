Cycle de conférences L’exposition de soi : politiques de l’intime, par Ilan Michel École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 18:30 – 20:00

Gratuit : non 6€ plein tarif , 1€ Carte Blanche , Gratuit étudiant·es de l’EBANSN Programme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-2 Tout public

La peau a longtemps été pensée comme une frontière. Le philosophe Merleau-Ponty a démontré, à travers la sensation du toucher, qu’elle jouait le rôle d’interface. Acte de tendresse quand un baiser y est déposé (Barbara T. Smith), ou de réparation quand Marie-Ange Guilleminot offre ses mains aux passant·es de Tel-Aviv peu après un attentat à la bombe, toucher l’autre n’est jamais neutre. Alors que Dennis Oppenheim dessine sur le dos de son fils qui le retranscrit au mur, il croit entrer en contact avec son propre passé. Sentir la peau invite à reconnaître sa porosité, comme la vibration du pouls révèle les battements du cœur. Cependant, ouvrir la peau est tabou. Les organes en tissu d’Annette Messager, les paysages de chairs de Carole Mousset et la caméra endoscopique de Mona Hatoum nous font pénétrer à l’intérieur des corps comme dans une forêt interdite. Programme de conférences organisé en partenariat avec Le Grand Café, Centre d’art contemporain de Saint-Nazaire

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



