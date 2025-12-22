Cycle de conférences L’exposition de soi : politiques de l’intime, par Ilan Michel École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 18:30 – 20:00

Gratuit : non 6€ plein tarif , 1€ Carte Blanche , Gratuit étudiant·es de l’EBANSN Porgramme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-2 Tout public

L’essayiste Susan Sontag écrivait en 1978 que l’expérience intime de la maladie nous rappelle brutalement que nous ne sommes qu’un corps. Qu’est-ce qui provoque ce malaise face aux poses de pin-up adoptées par Hannah Wilke, affaiblie par le cancer ? Face à la sidération, la chorégraphe Anna Halprin choisit de se réapproprier son corps et collabore avec des personnes atteintes de cancer ou du sida. Proche de la chorégraphe californienne, Alain Buffard, qui a participé à ses ateliers de danse-thérapie, reconstruit un corps hors norme, enrichi de prothèses. Aujourd’hui, Sabrina Röthlisberger transforme le crochet en un acte de résilience tandis que Benoît Piéron questionne l’idée de normalité et tente de forger des discours alternatifs sur la maladie. Programme de conférences organisé en partenariat avec Le Grand Café, Centre d’art contemporain de Saint-Nazaire

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



Afficher la carte du lieu École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et trouvez le meilleur itinéraire

