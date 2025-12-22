Cycle de conférences : L’exposition de soi : politiques de l’intime, par Ilan Michel École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 18:30 – 20:00

Gratuit : non 6€ plein tarif , 1€ Carte Blanche , Gratuit étudiant·es de l’EBANSN Programme détaillé et inscription sur le site www.beauxartsnantes.fr / rubrique Cours Publics Tout public

La téléréalité et les réseaux sociaux ont redéfini les limites entre sphère publique et vie privée. Émilie Brout & Maxime Marion explorent cette porosité à travers une autofiction où ils se mettent en scène en tant que couple dans un quotidien idéalisé et « instagrammable ». La culture numérique transforme nos vies en spectacle permanent. En 2012, Ai Weiwei installe des caméras chez lui à Pékin, prenant le contre-pied de la surveillance dont il est victime. Si Internet se présente comme un espace de liberté, quelles traces laissons-nous à notre insu ? L’ADN constitue l’information biologique la plus intime que nous possédions. Pourtant, beaucoup n’hésitent pas à envoyer des échantillons pour des recherches généalogiques… Un matériau que la biohackeuse Heather Dewey-Hagborg utilise pour reconstituer les portraits-robots des donneur·euses. Programme de conférences organisé en partenariat avec Le Grand CaféCentre d’art contemporain de Saint-Nazaire

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



