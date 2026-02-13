Cycle de conférences L’exposition de soi : politiques de l’intime, par Ilan Michel, École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire, Nantes

Cycle de conférences L’exposition de soi : politiques de l’intime, par Ilan Michel Jeudi 19 février, 18h30 École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Ce cycle de conférences s’ouvre sur un espace fondateur de l’intimité : la chambre. Or, il n’en a pas toujours été ainsi. Depuis le 19ᵉ siècle, lieu privilégié de la vie de couple, la chambre reflète les enjeux de l’idéal bourgeois. Y introduire des inconnu·es ou la transformer en terrain de jeu (Nicola L., Sophie Calle) sont autant de stratégies pour faire éclater le modèle conjugal. Peu à peu, la chambre devient un espace de vérité : elle raconte le désir et la dépendance sexuelle (Nan Goldin), mais aussi la perte (Felix Gonzalez-Torres). Si la chambre dit parfois la violence, elle représente l’espace même de la pensée, du rêve, du souvenir et ouvre à la fiction (Jean-Jacques Rullier, Dominique Gonzalez-Foerster). texte par Ilan Michel

Programme de conférences organisé en partenariat avec Le Grand Café, Centre d’art contemporain de Saint-Nazaire

Margaux Moëllic, Une Chambre à soi, 2024. Collection Alumniæ 2025, Artothèque Beaux-Arts Nantes