CYCLE DE CONFÉRENCES MAILLOL PICASSO. UN DIALOGUE INÉDIT Perpignan

CYCLE DE CONFÉRENCES MAILLOL PICASSO. UN DIALOGUE INÉDIT

CYCLE DE CONFÉRENCES MAILLOL PICASSO. UN DIALOGUE INÉDIT Perpignan vendredi 3 octobre 2025.

CYCLE DE CONFÉRENCES MAILLOL PICASSO. UN DIALOGUE INÉDIT

15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03

Date(s) :
2025-10-03

Médiathèque centrale Auditorium Vendredi 3 octobre 18h
  .

15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 07 85 90 

English :

? Médiathèque centrale Auditorium Friday, October 3 6pm

German :

? Zentrale Mediathek: Auditorium Freitag, 3. Oktober 18 Uhr

Italiano :

? Médiathèque centrale: Auditorium Venerdì 3 ottobre ore 18.00

Espanol :

? Médiathèque centrale: Auditorio Viernes 3 de octubre 18.00 h

L’événement CYCLE DE CONFÉRENCES MAILLOL PICASSO. UN DIALOGUE INÉDIT Perpignan a été mis à jour le 2025-09-12 par PERPIGNAN TOURISME