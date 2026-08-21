AGENDA · Le Pouliguen
Cycle de conférences – Photographie, matière à penser, micro-folie du Pouliguen, Le Pouliguen
samedi 6 mars 2027 · micro-folie du Pouliguen · Le Pouliguen
Informations pratiques
Cycle de conférences – Photographie, matière à penser Samedi 6 mars 2027, 18h00 micro-folie du Pouliguen Loire-Atlantique
50 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-06T18:00:00+01:00 – 2027-03-06T20:00:00+01:00
Fin : 2027-03-06T18:00:00+01:00 – 2027-03-06T20:00:00+01:00
Conférences animées par Gwenola Furic
Réflexion sur la notion de matérialité des photographies : argentique/numérique, sujets, collecte, disparition.
micro-folie du Pouliguen 8 Rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Conférences animées par Gwenola Furic
©centrephotographiqueHASY
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