Cycle de conférences – Photographie, matière à penser, micro-folie du Pouliguen, Le Pouliguen

samedi 6 mars 2027 · micro-folie du Pouliguen · Le Pouliguen

Informations pratiques

Cycle de conférences – Photographie, matière à penser Samedi 6 mars 2027, 18h00 micro-folie du Pouliguen Loire-Atlantique

50 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-06T18:00:00+01:00 – 2027-03-06T20:00:00+01:00

Fin : 2027-03-06T18:00:00+01:00 – 2027-03-06T20:00:00+01:00

Conférences animées par Gwenola Furic

Réflexion sur la notion de matérialité des photographies : argentique/numérique, sujets, collecte, disparition.

micro-folie du Pouliguen 8 Rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Conférences animées par Gwenola Furic

©centrephotographiqueHASY