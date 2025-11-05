Cycle de conférences Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale Archives Départementales de la Mayenne Laval

Cycle de conférences Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 16:00:00

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19

Les Archives départementales de la Mayenne accueillent le cycle de conférences Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale du Mémorial des Déportés de la Mayenne les mercredis 5, 12 et 19 novembre 2025.

À l’occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne propose un nouveau cycle de conférences sur le thème Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale. Histoire et mémoire de la résistance de sauvetage . Ce cycle de trois conférences sera animé par Marie-Claude Tourtelier, vice-présidente de l’association de La Vigie et enseignante agrégée d’histoire-géographie.

Rendez-vous les mercredis 5, 12 et 19 novembre 2025

– À 14h30 aux Archives départementales de la Mayenne, au 6 Place des Archives à Laval (dans la limite des places disponibles)

– À 19h30 à La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne, au 23 rue Ambroise de Loré à Mayenne

Sujets des conférences

– Mercredi 5 novembre Le sauvetage des juifs en France une résistance civile exceptionnelle.

– Mercredi 12 novembre Sauver des vies dans les camps Une vie contre une autre ?

– Mercredi 19 novembre Sauver des aviateurs ce que nous dit l’histoire des french helpers . .

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 10 90 archives@lamayenne.fr

English :

The Archives départementales de la Mayenne will be hosting the Saved and Savers during the Second World War lecture series organized by the Mémorial des Déportés de la Mayenne on Wednesday November 5, 12 and 19, 2025.

German :

Das Archives départementales de la Mayenne ist Gastgeber der Vortragsreihe Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale des Mémorial des Déportés de la Mayenne am Mittwoch, den 5., 12. und 19. November 2025.

Italiano :

Gli Archives départementales de la Mayenne ospiteranno, mercoledì 5, 12 e 19 novembre 2025, una serie di conferenze dal titolo Salvati e salvatori durante la Seconda guerra mondiale a cura del Mémorial des Déportés de la Mayenne.

Espanol :

Los Archives départementales de la Mayenne acogen los miércoles 5, 12 y 19 de noviembre de 2025 un ciclo de conferencias titulado Salvados y salvadas durante la Segunda Guerra Mundial , a cargo del Mémorial des Déportés de la Mayenne.

