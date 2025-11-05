CYCLE DE CONFERENCES SAUVES ET SAUVEURS DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE Mayenne

CYCLE DE CONFERENCES SAUVES ET SAUVEURS DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

À l’occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne propose un nouveau cycle de conférences sur le thème Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale. Histoire et mémoire de la résistance de sauvetage .

Ce cycle de trois conférences sera animé par Marie-Claude Tourtelier, vice-présidente de l’association de La Vigie et enseignante agrégée d’histoire-géographie.

Rendez-vous les mercredis 5, 12 et 19 novembre 2025

– À 14h30 aux Archives départementales de la Mayenne, au 6 Place des Archives à Laval (dans la limite des places disponibles)

– À 19h30 à La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne, au 23 rue Ambroise de Loré à Mayenne

Sujets des conférences

– Mercredi 5 novembre Le sauvetage des juifs en France une résistance civile exceptionnelle.

– Mercredi 12 novembre Sauver des vies dans les camps Une vie contre une autre ?

– Mercredi 19 novembre Sauver des aviateurs ce que nous dit l’histoire des french helpers . .

23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35 memorial.deportes53@gmail.com

English :

To mark the 80th anniversary of the end of the Second World War, La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne is offering a new series of lectures on the theme of Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale. History and memory of the Rescue Resistance .

German :

Anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs bietet La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne eine neue Vortragsreihe zum Thema Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale (Gerettete und Gerettete während des Zweiten Weltkriegs) an. Geschichte und Erinnerung des Rettungswiderstands .

Italiano :

In occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne propone un nuovo ciclo di conferenze sul tema Salvati e soccorritori durante la Seconda Guerra Mondiale. Storia e memoria della Resistenza di soccorso .

Espanol :

Con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne ofrece un nuevo ciclo de conferencias sobre el tema Salvados y salvadores durante la Segunda Guerra Mundial. Historia y memoria de la Resistencia de Salvamento .

