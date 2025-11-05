CYCLE DE CONFERENCES SAUVES ET SAUVEURS DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE Mémorial des Déportés de la Mayenne Mayenne

CYCLE DE CONFERENCES SAUVES ET SAUVEURS DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Mémorial des Déportés de la Mayenne 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-05 19:30:00

fin : 2025-11-12

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19

À l’occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne propose un nouveau cycle de conférences sur le thème Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale.

Histoire et mémoire de la résistance de sauvetage Un cycle de trois conférences animé par Marie-Claude Tourtelier, vice-présidente de l’association et enseignante agrégée d’histoire-géographie.

Mercredi 5 novembre

Le sauvetage des juifs de France une résistance civile exceptionnelle.

Mercredi 12 novembre

Sauver des vies dans les camps une vie contre une autre ?

Mercredi 19 novembre

Sauver des aviateurs ce que nous dit l’histoire des french helpers .

Sur inscription auprès de la Vigie Mémorial .

Mémorial des Déportés de la Mayenne 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35 memorial.deportes53@gmail.com

English :

To mark the 80th anniversary of the end of the Second World War, La Vigie? Mémorial des Déportés de la Mayenne is offering a new series of lectures on the theme of Saved and Rescued during the Second World War.

German :

Anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs bietet La Vigie? Mémorial des Déportés de la Mayenne eine neue Vortragsreihe zum Thema Sauvés et sauveurs durant la Seconde Guerre mondiale (Gerettete und Retter während des Zweiten Weltkriegs) an.

Italiano :

In occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, La Vigie? Mémorial des Déportés de la Mayenne propone un nuovo ciclo di conferenze sul tema Salvati e salvate durante la Seconda guerra mondiale .

Espanol :

Con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, La Vigie ? Mémorial des Déportés de la Mayenne ofrece un nuevo ciclo de conferencias sobre el tema Salvados y salvadas durante la Segunda Guerra Mundial .

