Cycle de conférences sur la langue Picarde Gérard Leducq

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Programmation dans le cadre du cycle de conférence proposé par la Société des antiquaires de Picardie, en partenariat avec l’Agence Régionale de la langue picarde. Gérard Leduq

Théâtre de Chés Cabotans d’Amiens

Programmation dans le cadre du cycle de conférence proposé par la Société des antiquaires de Picardie, en partenariat avec l’Agence Régionale de la langue picarde. Gérard Leduq

Théâtre de Chés Cabotans d’Amiens .

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program as part of the lecture series organized by the Société des antiquaires de Picardie, in partnership with the Agence Régionale de la langue picarde. Gérard Leduq

Theater of Chés Cabotans d’Amiens

L’événement Cycle de conférences sur la langue Picarde Gérard Leducq Amiens a été mis à jour le 2026-01-12 par OT D’AMIENS