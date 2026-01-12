Cycle de conférences sur la langue Picarde Gérard Leducq Amiens
Cycle de conférences sur la langue Picarde Gérard Leducq Amiens samedi 28 mars 2026.
Cycle de conférences sur la langue Picarde Gérard Leducq
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Programmation dans le cadre du cycle de conférence proposé par la Société des antiquaires de Picardie, en partenariat avec l’Agence Régionale de la langue picarde. Gérard Leduq
Théâtre de Chés Cabotans d’Amiens
Programmation dans le cadre du cycle de conférence proposé par la Société des antiquaires de Picardie, en partenariat avec l’Agence Régionale de la langue picarde. Gérard Leduq
Théâtre de Chés Cabotans d’Amiens .
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Program as part of the lecture series organized by the Société des antiquaires de Picardie, in partnership with the Agence Régionale de la langue picarde. Gérard Leduq
Theater of Chés Cabotans d’Amiens
L’événement Cycle de conférences sur la langue Picarde Gérard Leducq Amiens a été mis à jour le 2026-01-12 par OT D’AMIENS