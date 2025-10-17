Cycle de conférences sur le numérique Le Noroît Rennes

Cycle de conférences sur le numérique Le Noroît Rennes vendredi 17 octobre 2025.

Cycle de conférences sur le numérique Le Noroît Rennes 17 octobre – 5 décembre, certains vendredis Ille-et-Vilaine

Internet et son usage

**Un cycle de conférences pour mieux comprendre les enjeux du numérique.**

Un cycle de conférences autour du numérique se tiendra **au Noroît, 28 rue Charles Géniaux** les **:**

* **17 octobre à 19h30 – Internet sans peur et sans reproche**

* **07 novembre à 19h30 – Réseaux sociaux, avec ou sans moi**

* **05 décembre** **à 19h30 – Smartphone, un espion dans ma poche !**

Ceci à l’initiative de **La Boîte à lire, un collectif d’habitants des rues Kerviler et Amiral Courbet.** Organisé en partenariat avec le Cercle Paul Bert, le Comité de quartier Moulin du Comte et avec le soutien de la Ville de Rennes.

Cet événement vise à rendre accessibles les grands enjeux du numérique au plus grand nombre.

**Ces rencontres seront animées avec humour par Pierre Antoine Angelini**, connu pour sa capacité à vulgariser des sujets complexes.

L’objectif de ces conférences-débats est double : expliquer les outils numériques du quotidien tout en sensibilisant aux questions essentielles de maîtrise des données, d’information et de libertés publiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-12-05T21:30:00.000+01:00

1



Le Noroît 28 rue Charles géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine