Cycle de conférences Valencia

Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-28

Découvrez l’histoire, l’art et l’architecture de notre homonyme espagnol avec Claire Grebille, historienne de l’art.

.

Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history, art and architecture of our Spanish namesake with art historian Claire Grebille.

L’événement Cycle de conférences Valencia Valence a été mis à jour le 2026-01-16 par Valence Romans Tourisme