Cycle de conférences Valencia Salle de conférence IND Valence
Cycle de conférences Valencia Salle de conférence IND Valence mercredi 21 janvier 2026.
Cycle de conférences Valencia
Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
Date(s) :
2026-01-21 2026-01-28
Découvrez l’histoire, l’art et l’architecture de notre homonyme espagnol avec Claire Grebille, historienne de l’art.
.
Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the history, art and architecture of our Spanish namesake with art historian Claire Grebille.
L’événement Cycle de conférences Valencia Valence a été mis à jour le 2026-01-16 par Valence Romans Tourisme