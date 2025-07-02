Cycle de conférences Visions, terreur et consolation Salle de conférence IND Valence

Cycle de conférences Visions, terreur et consolation

Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-18 2026-03-25

Profitez de différentes conférences autour de l’Apocalypse avec Catherine de Buzon, historienne de l’art.

Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr

English :

Enjoy a variety of lectures on the Apocalypse with art historian Catherine de Buzon.

