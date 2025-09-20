Cycle de courts métrages Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Cycle de courts métrages Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 15:45 – 16:45

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Réalisés par des cinéastes autochtones, ces courts métrages nous font voyager de la banquise inuit aux forêts de Nouvelle-Zélande, en passant par l’océan et les îles Salomon jusqu’aux rivages du Pacifique Nord-Ouest. Tantôt oniriques, festives ou artistiques, ces œuvres emmènent à la découverte de la Nature et de ces territoires, à la rencontre de celles et ceux qui en prennent soin. Samedi 20 septembre de 15h45 à 16h45 En collaboration avec l’association De la plume à l’écran.Découvrez la liste des courts métrages diffusés sur : https://delaplumealecran.org/spip.php?article418Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr