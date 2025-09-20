Cycle de courts métrages Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Cycle de courts métrages Samedi 20 septembre, 15h45 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Réalisés par des cinéastes autochtones, ces courts métrages nous font voyager de la banquise inuit aux forêts de Nouvelle-Zélande, en passant par l’océan et les îles Salomon jusqu’aux rivages du Pacifique Nord-Ouest. Tantôt oniriques, festives ou artistiques, ces œuvres emmènent à la découverte de la Nature et de ces territoires, à la rencontre de celles et ceux qui en prennent soin.

Samedi 20 septembre de 15h45 à 16h45

En collaboration avec l’association De la plume à l’écran.

Découvrez la liste des courts métrages diffusés sur : https://delaplumealecran.org/spip.php?article418

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

De la plume à l’écran