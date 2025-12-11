De janvier à mai 2026, six projections exceptionnelles tisseront un parcours à travers le réel. Chaque séance s’articule autour d’une thématique mensuelle du Théâtre de la Concorde : l’abus de pouvoir, l’ignorance en démocratie, les oubliés, nos héritages, nos communs et nos identités. Autant de portes d’entrée pour regarder autrement des récits de résistances silencieuses, de combats collectifs, d’effondrements et de renaissances.

À travers l’histoire de Marish en Hongrie (A Woman Captured), le film interroge l’emprise et la possibilité de reconquérir sa liberté. Avec La Cravate, on observe de l’intérieur la fabrication politique et l’aveuglement démocratique. Un village en résistance raconte comment un village italien s’est inventé un avenir solidaire face à l’hostilité du pouvoir. Yintah suit le combat d’un peuple autochtone pour ses terres et sa souveraineté, tandis que La ferme à Gégé rappelle combien nos communs reposent sur des gestes humbles et tenaces. Enfin, Coming Out rassemble des fragments vidéo intimes où l’on voit naître, parfois dans la douceur, parfois dans la rupture, l’affirmation d’une identité.

Ce cycle est pensé comme un voyage : un pas de côté pour percevoir ce qui se joue à hauteur d’humain, et une invitation à discuter collectivement des images qui nous éclairent. Chaque projection s’inscrit dans le dialogue mensuel entre art et société qui fait la singularité du Théâtre de la Concorde.

Programme

Le 20 janvier « L’abus de pouvoir » : A WOMAN CAPTURED

En Hongrie, Marish est retenue captive par une famille depuis 10 ans, forcée de travailler sans rémunération. Elle est l’une des 45 millions de personnes dans le monde victimes d’esclavagisme moderne. Tirant courage de la présence de la réalisatrice, elle décide d’échapper à son oppression et de recouvrer sa liberté.

Le 3 février « L’ignorance en démocratie » : LA CRAVATE

Bastien a 20 ans et il milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume politicien, il se surprend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent qui risquent de briser son ambition.

Le 17 mars « Les oubliés de la démocratie » : UN VILLAGE EN RÉSISTANCE

Riace en Calabre était un village mourant. L’accueil des migrants a ressuscité une vie économique et sociale pendant vingt ans. Une harmonie brisée par la vague populiste qui ronge l’Italie. Domenico Lucano, le maire, est l’objet d’une cabale, et forcé à l’exil. Après des mois d’une minutieuse destruction, Riace fait face à un dilemme : résister ou disparaître.

Suite de la programmation à venir.

En s’associant au FIPADOC, festival majeur du cinéma documentaire, le Théâtre de la Concorde souhaite prolonger cette conviction : comprendre ensemble, écouter les récits qui bousculent, ouvrir des espaces où l’image devient matière à débat citoyen. Comment ces films, nés dans des contextes différents, peuvent-ils nous aider à déplier nos propres façons d’habiter la société et à interroger les forces qui nous traversent ?

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 21h00

Le mardi 03 février 2026

de 19h00 à 21h00

Le mardi 20 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

