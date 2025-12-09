Cycle de formation ski et télémark Eaux-Bonnes

Cycle de formation ski et télémark

Le club alpin de la Vallée d’Ossau organise un stage de ski alpin et télémark sous l’égide du comité départemental une excellente opportunité pour les adhérents d’apprendre, progresser et se perfectionner, dans un cadre convivial et sécurisé. Ce stage est particulièrement recommandé aux personnes qui souhaitent aller vers le ski de randonnée.

Il se déroulera tous les samedis matins du 10 janvier au 7 février 2026 à la station de Gourette. Destiné aux jeunes à partir de 13 ans et aux adultes. Tous niveaux, des débutants aux perfectionnés ! Renseignements et inscription ouverte sur https://cd-pyreneesatlantiques.ffcam.fr/stage-de-ski-alpin.html ou dans le dossier en pièce jointe. Places sont limitées ! Prévoir le matériel et le forfait pour les remontées mécaniques. .

