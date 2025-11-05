Cycle de formations en 3 temps – « Prise de parole en public » avec le Barreau de Paris. Gratuit La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Cycle de formations en 3 temps – « Prise de parole en public » avec le Barreau de Paris. Gratuit La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris mercredi 5 novembre 2025.

Le Barreau de Paris et la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e vous proposent un cycle de formations en 3 temps, consacrées à la prise de parole en public.

S’exprimer clairement, défendre ses idées, convaincre ou simplement oser prendre la parole : autant de compétences clés pour s’engager pleinement dans la vie citoyenne, professionnelle et personnelle.

Ces ateliers visent à renforcer la confiance en soi, développer l’aisance orale et apprendre à s’adresser à un auditoire avec clarté et impact, le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale.

Dates :

– 5 novembre à 19H30

– 14 novembre à 19H30

– 21 novembre à 19H30

Gratuit. Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr

Cycle de formations en 3 temps – Prise de parole en public.

Un partenariat du Barreau de Paris

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

Le mercredi 05 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

maison.asso.11@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-21T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T19:30:00+02:00_2025-11-05T21:00:00+02:00;2025-11-14T19:30:00+02:00_2025-11-14T21:00:00+02:00;2025-11-21T19:30:00+02:00_2025-11-21T21:00:00+02:00

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif