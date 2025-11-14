Cycle de lectures publiques Lye
vendredi 14 novembre 2025.
55 Route de Faverolles Lye Indre
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Cycle de lectures publiques, un soir, une fois par mois.
Textes lus par Jean BOISSERY autour du livre Paris ne finit jamais de Enrique VILA-MATAS. .
English :
Cycle of public readings, one evening, once a month.
German :
Öffentliche Lesezyklen, ein Abend, einmal im Monat.
Italiano :
Espanol :
Ciclo de lecturas públicas, una tarde, una vez al mes.
