Cycle de lectures publiques Lye

55 Route de Faverolles Lye Indre

Début : 2025-11-14 19:00:00
2025-11-14

Cycle de lectures publiques, un soir, une fois par mois.
Textes lus par Jean BOISSERY autour du livre Paris ne finit jamais de Enrique VILA-MATAS.   .

55 Route de Faverolles Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire  

English :

Cycle of public readings, one evening, once a month.

German :

Öffentliche Lesezyklen, ein Abend, einmal im Monat.

Italiano :

Espanol :

Ciclo de lecturas públicas, una tarde, una vez al mes.

