cycle de parentalité A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 10:00 – 12:30

Gratuit : non 15€ pour les 3 ateliers 15€ pour le cycle des 3 ateliers avec 5€ de plus si option de la garde d’enfants sur place. Adulte

Premier atelier du cycle « vivent les émotions » , échanger entre parents, trouver du soutien, , découvrir des outils concrés pour apaiser la vie de famille, , mieuc comprendre et mieux vivre toutes ces émotions intenses qui rythment chaque instant de notre vie de parentsatelier 1 : écoute, attachaement et GPS émotionnelatelier 2 : besoins p?ysiologiques et psycho-affectifsatelier 3 : émotions intenses pleurs et colèresGarde d’enfants possibles sur place? sur réservation avant le 21 février

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr



