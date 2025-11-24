Cycle de sensibilisation Café Ciné Pour demain, tout est permis ?! Maison des associations Royan
Cycle de sensibilisation Café Ciné Pour demain, tout est permis ?! Maison des associations Royan lundi 24 novembre 2025.
Cycle de sensibilisation Café Ciné Pour demain, tout est permis ?!
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 14:00:00
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
Organisé par Territoires des Possibles en partenariat avec le service santé de la Ville de Royan.
.
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
English :
Organized by Territoires des Possibles in partnership with the health department of the town of Royan.
German :
Organisiert von Territoires des Possibles in Partnerschaft mit dem Gesundheitsdienst der Stadt Royan.
Italiano :
Organizzato da Territoires des Possibles in collaborazione con il dipartimento della salute della città di Royan.
Espanol :
Organizado por Territoires des Possibles en colaboración con el departamento de salud de la ciudad de Royan.
L’événement Cycle de sensibilisation Café Ciné Pour demain, tout est permis ?! Royan a été mis à jour le 2025-10-03 par Mairie de Royan