Cycle de sensibilisation Ciné-expo autour du documentaire Vieillir ensemble ça se discute Maison des associations Royan

Cycle de sensibilisation Ciné-expo autour du documentaire Vieillir ensemble ça se discute
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-08 14:00:00
fin : 2025-12-08
2025-12-08
Organisé par Territoires des Possibles en partenariat avec le service santé de la Ville de Royan.
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
English :
Organized by Territoires des Possibles in partnership with the health department of the town of Royan.
German :
Organisiert von Territoires des Possibles in Partnerschaft mit dem Gesundheitsdienst der Stadt Royan.
Italiano :
Organizzato da Territoires des Possibles in collaborazione con il dipartimento della salute della città di Royan.
Espanol :
Organizado por Territoires des Possibles en colaboración con el departamento de salud de la ciudad de Royan.
