Départ Office de Tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse

Début : 2025-09-13 14:30:00

Le Cycle « Histoire » est un ensemble de circuits thématiques créés par Avignon Tourisme pour permettre aux locaux aussi bien qu’aux visiteurs de passage, de découvrir la richesse historique et patrimoniale de la Cité des Papes.

Départ Office de Tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

The « History » Cycle is a series of themed tours created by Avignon Tourisme to enable locals and visitors alike to discover the rich history and heritage of the Cité des Papes.

German :

Der Zyklus « Geschichte » ist eine Reihe von thematischen Rundgängen, die von Avignon Tourisme erstellt wurden, um sowohl Einheimischen als auch Besuchern die Möglichkeit zu geben, den historischen Reichtum und das Kulturerbe der Papststadt zu entdecken.

Italiano :

Il Ciclo « Storia » è una serie di tour tematici creati da Avignon Tourisme per consentire a cittadini e visitatori di scoprire la ricca storia e il patrimonio della Cité des Papes.

Espanol :

El Ciclo « Historia » es una serie de recorridos temáticos creados por Avignon Tourisme para permitir a los habitantes y visitantes descubrir la riqueza histórica y patrimonial de la Ciudad de los Papas.

