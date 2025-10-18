Cycle de visites guidées « Patrimoine religieux » Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon

Cycle de visites guidées « Patrimoine religieux »

Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Départs Office de tourisme Avignon Vaucluse

Début : 2025-10-18 14:30:00

2025-10-18

Afin de faire découvrir la richesse et la diversité du patrimoine religieux de l’ancienne capitale pontificale, Avignon Tourisme a créé un cycle de visites guidées autour des églises, chapelles, basiliques et synagogue de notre ville.

Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Départs Office de tourisme Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

To help visitors discover the rich and diverse religious heritage of the former pontifical capital, Avignon Tourisme has created a series of guided tours of the city?s churches, chapels, basilicas and synagogue.

German :

Um den Reichtum und die Vielfalt des religiösen Erbes der ehemaligen päpstlichen Hauptstadt zu präsentieren, hat Avignon Tourisme eine Reihe von Führungen rund um die Kirchen, Kapellen, Basiliken und die Synagoge unserer Stadt ins Leben gerufen.

Italiano :

Per aiutare i visitatori a scoprire la ricchezza e la diversità del patrimonio religioso dell’ex capitale pontificia, Avignon Tourisme ha creato una serie di visite guidate alle chiese, alle cappelle, alle basiliche e alla sinagoga della nostra città.

Espanol :

Para ayudar a los visitantes a descubrir la riqueza y diversidad del patrimonio religioso de la antigua capital pontificia, Avignon Tourisme ha creado una serie de visitas guiadas a las iglesias, capillas, basílicas y sinagogas de nuestra ciudad.

