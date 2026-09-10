CYCLE DES ECRIVAINS DU DIMANCHE SOIR Rue de Maillan La Canourgue

Informations pratiques

La Canourgue

CYCLE DES ECRIVAINS DU DIMANCHE SOIR

Rue de Maillan Bibliothèque Céleste Albaret La Canourgue Lozère

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06 2027-01-01 2027-02-07 2027-03-07 2027-04-04 2027-05-02 2027-06-06

Chaque 1er dimanche du mois de 20h à 21h, retrouvez des écrivains en herbe ou en panache pour jouer avec les mots, les sons et les thèmes !

Sans prétention et avec beaucoup d’humour, nous ouvrirons notre plume au partage de jeux d’écritures inspirants.

8€ la séance, 60€ le cycle complet. Limité à 12 pers.

Chaque 1er dimanche du mois de 20h à 21h, retrouvez à la Bibliothèque Céleste Albaret des écrivains en herbe ou en panache pour jouer avec les mots, les sons et les thèmes !

Sans prétention et avec beaucoup d’humour, nous ouvrirons notre plume au partage de jeux d’écritures inspirants.

Voici les thèmes de cette année :

– 4 octobre : Les dents

– 1 novembre : Les pieds

– 6 décembre : Les mains

– 3 janvier : Les bras

– 7 février : Les cheveux

– 7 mars : Les yeux

– 4 avril : Les cuisses

– 2 mai : Les nez

– 6 juin : Les ventres

8€ la séance, 60€ le cycle complet. Limité à 12 pers. .

Rue de Maillan Bibliothèque Céleste Albaret La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 62 12 99 68 clara.madec@tempusludicari.fr

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English :

Every 1st Sunday of the month from 8pm to 9pm, join aspiring and established writers to play with words, sounds and themes!

With no pretension and lots of humor, we open our pens to share inspiring writing games.

8? per session, 60? for the complete cycle. Limited to 12 people.

L’événement CYCLE DES ECRIVAINS DU DIMANCHE SOIR La Canourgue a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn