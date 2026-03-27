Cycle d’initiation à la botanique

La Flèche Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-30 2026-06-27

Envie de vous initier à la botanique et apprendre à reconnaître les différentes espèces de plantes ? Rejoignez Antoine et Élodie, botanistes au CPIE, pour un cycle de formation.

Envie de vous initier à la botanique et apprendre à reconnaître les différentes espèces de plantes ? Rejoignez Antoine et Élodie, botanistes au CPIE, pour un cycle de formation.

Après une première partie théorique en salle, vous irez sur le terrain pour identifier différentes espèces de saison afin de vous entrainer à l’identification.

Ce cycle en trois séances propose une initiation à la botanique et à l’utilisation de guides de détermination. Les participants apprendront à reconnaître les principaux critères d’identification des plantes et à se repérer parmi les grandes familles végétales. Les sorties se dérouleront en milieux secs et humides afin de découvrir la diversité floristique et les adaptations des espèces selon les

contextes écologiques.

Infos pratiques

L’objectif étant de se former, nous donnons la priorité aux personnes qui souhaitent participer à l’ensemble des séances. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué suite à votre inscription.

A partir de 15 ans (mineurs obligatoirement accompagnés)- places limitées Inscription obligatoire .

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Would you like to learn about botany and how to recognize different plant species? Join Antoine and Élodie, botanists at the CPIE, for a training cycle.

L’événement Cycle d’initiation à la botanique La Flèche a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72