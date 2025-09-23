Cycle Dis/Abilities – groupe de lecture / projection de film Maison Heinrich Heine Paris

Cycle Dis/Abilities – groupe de lecture / projection de film Maison Heinrich Heine Paris mardi 23 septembre 2025.

Il s’agira, lors de ce groupe de lecture, d’explorer une pensée de la différence basée sur

l’expérience et la perception des corps et des corporalités qui ne

correspondent pas à ce qui, depuis le 19e siècle, est désigné par le

terme de « norme ».

La discussion sera suivie à 19h30 de la projection du film documentaire Der Pannwitzblick ((Le Regard de Pannwitz) en vost anglais,

réalisé en 1991 par Didi Danquart, et d’une rencontre avec l’auteur et l’activiste Udo Sierck. Ce dernier a publié de nombreux livres autour du handicap tels que

„Budenzauber Inklusion » (2013),„Widerspenstig, eigensinnig, unbequem.

L’histoire méconnue des personnes handicapées » (2017), „Bösewicht.

Enfant à problèmes. Alltagsheld – 120 Jahre Behindertenbilder in der

Kinder- und Jugendliteratur » (2021),„Körperkult und Behinderung » (2023).

Il a participé au film et collaboré au livre „Der Pannwitzblick“. Il

nous parlera du film et de ce qui a changé – ou non – entre 1991 et

aujourd’hui.

Ce documentaire explore la perception du handicap en Allemagne et le

regard porté sur les personnes en situation de handicap, souvent

marginalisées. En confrontant des images d’archives de propagande nazie

et leurs théories eugénistes aux débats contemporains sur l’euthanasie

et aux témoignages actuels de personnes handicapées, le film interroge

la question de l’aliénation et de la violence exercée contre celles et

ceux qui dévient de la « normalité ».

En présence du réalisateur Didi Danquart.

Dans la continuation du cycle Dis/Abilities, ce groupe de lecture, ouvert à tout le monde, poursuit sa réflexion autour d’un texte d’Hélène Cixous, Le Jour où je n’étais pas là (Paris, 2000). La discussion sera suivie de la projection du film Der Pannwitzblick.

Le mardi 23 septembre 2025

de 17h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison Heinrich Heine 27 C Boulevard Jourdan 75014 Paris

