Cycle du patrimoine Sororité Bliss Cinéma La Bobine Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Bliss

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 20:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.

Bliss

De Drew Barrymore, avec Elliot Page, Drew Barrymore, Juliette Lewis.

États-Unis 2010 1h51 Comédie Vost

Séance proposée par Chlorofilm.

Projection accompagnée d’une rencontre avec le club Roller Derby Lorient. .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

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English :

L’événement Cycle du patrimoine Sororité Bliss Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS