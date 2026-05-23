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AGENDA · Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Bliss Cinéma La Bobine Quimperlé

dimanche 18 octobre 2026 · Cinéma La Bobine · Quimperlé

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma La Bobine
Adresse
18 Rue Brémond d'Ars
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Bliss

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 20:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.

Bliss
De Drew Barrymore, avec Elliot Page, Drew Barrymore, Juliette Lewis.
États-Unis 2010 1h51 Comédie Vost
Séance proposée par Chlorofilm.
Projection accompagnée d’une rencontre avec le club Roller Derby Lorient.   .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57 

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English :

L’événement Cycle du patrimoine Sororité Bliss Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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