Cycle du patrimoine Sororité Bliss Cinéma La Bobine Quimperlé
dimanche 18 octobre 2026 · Cinéma La Bobine · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Cycle du patrimoine Sororité Bliss
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 20:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.
Bliss
De Drew Barrymore, avec Elliot Page, Drew Barrymore, Juliette Lewis.
États-Unis 2010 1h51 Comédie Vost
Séance proposée par Chlorofilm.
Projection accompagnée d’une rencontre avec le club Roller Derby Lorient. .
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57
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English :
L’événement Cycle du patrimoine Sororité Bliss Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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