Cycle du patrimoine Sororité Les petites marguerites Cinéma La Bobine Quimperlé
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma La Bobine · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Cycle du patrimoine Sororité Les petites marguerites
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.
Les Petites Marguerite Dès 12 ans.
De Věr Chytilová, avec Ivana Kerbanova, Jitka Cerhova, Marie Cesková
Tchécoslovaquie 1967 1h14 Comédie/Drame Version restaurée Vost
Séance proposée par Chlorofilm
En partenariat avec Cinéphare
Projection suivie d’un échange (Ciné-Club) .
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57
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English :
L’événement Cycle du patrimoine Sororité Les petites marguerites Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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