Cycle du patrimoine Sororité Les petites marguerites Cinéma La Bobine Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Les petites marguerites

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 20:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.

Les Petites Marguerite Dès 12 ans.

De Věr Chytilová, avec Ivana Kerbanova, Jitka Cerhova, Marie Cesková

Tchécoslovaquie 1967 1h14 Comédie/Drame Version restaurée Vost

Séance proposée par Chlorofilm

En partenariat avec Cinéphare

Projection suivie d’un échange (Ciné-Club) .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

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English :

L’événement Cycle du patrimoine Sororité Les petites marguerites Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS