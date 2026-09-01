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AGENDA · Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Les petites marguerites Cinéma La Bobine Quimperlé

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma La Bobine · Quimperlé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma La Bobine
Adresse
18 Rue Brémond d'Ars
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Les petites marguerites

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.

Les Petites Marguerite Dès 12 ans.
De Věr Chytilová, avec Ivana Kerbanova, Jitka Cerhova, Marie Cesková
Tchécoslovaquie 1967 1h14 Comédie/Drame Version restaurée Vost
Séance proposée par Chlorofilm
En partenariat avec Cinéphare
Projection suivie d’un échange (Ciné-Club)   .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57 

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English :

L’événement Cycle du patrimoine Sororité Les petites marguerites Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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