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AGENDA · Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Virgin Suicides Cinéma La Bobine Quimperlé

jeudi 19 novembre 2026 · Cinéma La Bobine · Quimperlé

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma La Bobine
Adresse
18 Rue Brémond d'Ars
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Virgin Suicides

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.

Virgin Suicides Dès 12 ans.
De Sofia Coppola, avec Kristen Dunst, James Woods, Kathleen Turner
États-Unis 2000 1h37 Drame Version restaurée Vost
Séance proposée par Chlorofilm
Avec le soutien de l’ADRC, Agence pour le développement du cinéma en régions.   .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57 

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English :

L’événement Cycle du patrimoine Sororité Virgin Suicides Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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