Cycle du patrimoine Sororité Virgin Suicides Cinéma La Bobine Quimperlé
jeudi 19 novembre 2026 · Cinéma La Bobine · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Cycle du patrimoine Sororité Virgin Suicides
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.
Virgin Suicides Dès 12 ans.
De Sofia Coppola, avec Kristen Dunst, James Woods, Kathleen Turner
États-Unis 2000 1h37 Drame Version restaurée Vost
Séance proposée par Chlorofilm
Avec le soutien de l’ADRC, Agence pour le développement du cinéma en régions. .
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57
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English :
L’événement Cycle du patrimoine Sororité Virgin Suicides Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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