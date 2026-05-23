Cycle du patrimoine Sororité Volver Cinéma La Bobine Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Volver

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 20:30:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.

Volver Dès 12 ans.

De Pedro Alomovar, avec Pénélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas

Espagne 2006 2h01 Comédie dramatique Version restaurée Vost

Séance proposée par Chlorofilm

Avec le soutien de l’ADRC, Agence pour le développement du cinéma en régions. .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

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English :

L’événement Cycle du patrimoine Sororité Volver Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS