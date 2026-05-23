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AGENDA · Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Volver Cinéma La Bobine Quimperlé

dimanche 13 décembre 2026 · Cinéma La Bobine · Quimperlé

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma La Bobine
Adresse
18 Rue Brémond d'Ars
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Cycle du patrimoine Sororité Volver

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 20:30:00
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Découvrez un cycle de cinéma dédié à la sororité, explorant à travers des œuvres marquantes les liens de solidarité, de complicité et de résistance entre les femmes.

Volver Dès 12 ans.
De Pedro Alomovar, avec Pénélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas
Espagne 2006 2h01 Comédie dramatique Version restaurée Vost
Séance proposée par Chlorofilm
Avec le soutien de l’ADRC, Agence pour le développement du cinéma en régions.   .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57 

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English :

L’événement Cycle du patrimoine Sororité Volver Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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