Cycle Dys-Actif Chabris

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

2026-03-18 2026-04-15 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10

Séances Lire avec le chien animées par Mélanie LUTZ, tes mains dans mes pattes. Mélanie et sa chienne Twix proposent aux enfants présentant des troubles dys, un moment de lecture pour ne plus avoir peur de lire.. Ateliers gratuits et ouverts aux parents concernés par les troubles DYS. .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29

