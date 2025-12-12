Philosophe, professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste reconnue de la culture populaire et des séries télévisées, Sandra Laugier explore depuis de nombreuses années la portée morale, sociale et politique des fictions contemporaines. Avec le projet EUPRAXIE, inscrit dans le programme national ICCARE dédié aux industries culturelles et créatives, et développé avec le philosophe Thibaut de Saint-Maurice, elle examine comment la culture populaire, qu’il s’agisse de films, de séries ou de récits du quotidien, façonne notre manière de comprendre le monde et nourrit une expérience concrète de la démocratie.

Au fil de trois rencontres organisées au premier trimestre 2026, ce cycle propose un dialogue vivant entre pensée critique et création audiovisuelle. En compagnie d’invité·es issu·es du cinéma et des séries, ces échanges mettront en lumière le rôle essentiel de la culture populaire : un espace où se partagent des valeurs communes, où s’expérimente la pluralité des points de vue, et où se rejoue, face à la fragilisation des institutions démocratiques, la possibilité même du commun.

Programme

9 janvier

Dialogue avec Delphine Agut, scénariste de L’histoire de Souleymane. Ensemble, elles interrogent la manière dont les récits audiovisuels donnent voix aux expériences sociales invisibles et déplacent notre regard sur le réel.

3 février

Dialogue entre Marc Herpoux, co-scénariste de Sambre et Gaëlle Bellan, créatrice de la dernière série de Disney+ Les Disparues de la gare, pour mettre en regard leurs deux séries et questionner la puissance politique des fictions : comment les récits sériels fabriquent de l’attention, travaillent les zones d’ombre et ouvrent un espace commun de débat ?

4 mars

Entretien avec Eric Benzekri, scénariste de Baron noir et de La Fièvre, autour de l’écriture politique à la télévision et de la manière dont les fictions construisent, interrogent ou bousculent notre imaginaire démocratique.

Le mercredi 04 mars 2026

de 19h00 à 20h00

Le mardi 03 février 2026

de 19h30 à 21h30

Le vendredi 09 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

