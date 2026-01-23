Cycle Faire Connaissance | Collège de France : La vérité à l’ère de la post-vérité, avec Claudine Tiercelin Médiathèque Marguerite Duras Paris

La vérité à l’ère de la post-vérité

Conférence de Claudine Tiercelin, professeur au Collège de France

La vérité a toujours fait l’objet d’une attitude ambivalente : mot creux, idéal abstrait, pur reflet d’un pouvoir politique, religieux, voire sectaire, mais dont, dans le même temps, on ne peut se passer. On se méfie de la vérité, on ne croit plus en elle, on se sent trompé par les autorités politiques mais aussi scientifiques censées garantir les valeurs qui lui sont associées. Mais jamais non plus, en ces temps post-véritistes, la soif de vérité, le besoin de confiance, de sincérité, d’authenticité, n’ont été aussi vifs. Après avoir analysé les raisons d’être de ce paradoxe, dû pour une bonne part aux malentendus entourant un concept, somme toute banal, on présentera les phénomènes saillants de l’ère post-véritiste, sans sous-estimer la nouveauté et la gravité des menaces qu’elle fait peser sur notre ancrage dans le réel, et l’on montrera pourquoi, et par quels moyens, la recherche de la vérité et de la connaissance, plus que jamais, s’impose.

Claudine Tiercelin Claudine Tiercelin a été professeure au Collège de France sur la chaire statutaire Métaphysique et philosophie de la connaissance de 2010 à 2025. Agrégée de philosophie, ancienne élève de l’École normale supérieure, elle a étudié aux universités de Paris-IV, de Berkeley, et de Paris-I où elle a soutenu, sous la direction de Jacques Bouveresse, un doctorat de troisième cycle sur la philosophie de la connaissance et du langage de C. S. Peirce, puis un doctorat d’État consacré au problème des universaux chez Peirce.

Après avoir enseigné dans le secondaire, Claudine Tiercelin a exercé des fonctions d’assistante à l’université de Rouen, de maître de conférences à l’université de Paris-I, de professeur aux universités de Tours et de Paris-XII (Créteil). De 2000 à 2003, elle a présidé le jury des agrégations interne et externe de philosophie. Elle a enseigné à l’étranger, notamment à l’université Fordham (New York) en 2006 et 2007. Membre senior honoraire de l’Institut universitaire de France, membre de l’Institut Jean Nicod, membre de l’Academia Europaea depuis 2012, officier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite, Claudine Tiercelin a été élue à l’Académie des sciences morales et politiques le 4 décembre 2017.

Collège de France : faire connaissance ! En partenariat avec le

Collège de France, le cycle « Faire connaissance ! » s’adresse

au grand public et laisse leur place à la variété des disciplines présentes au

sein de cette institution : l’histoire, l’économie, la sociologie, les

lettres mais aussi la biologie, la chimie, les mathématiques ou les sciences de

l’évolution. Un rendez-vous tous les deux mois à la médiathèque pour décrypter

et approfondir certains domaines de la connaissance avec les Professeurs des

différentes chaires du Collège de France.





Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de France, vous propose un nouveau rendez-vous autour des enjeux intellectuels et scientifiques.

Le samedi 11 avril 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



