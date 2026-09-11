Cycle Famille, Familles Voyage à Tokyo Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Cycle Famille, Familles Voyage à Tokyo

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Soirée de présentation du cycle FAMILLE, FAMILLES…

.

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Cycle Famille, Familles Voyage à Tokyo Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge