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AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Cycle Famille, Familles Voyage à Tokyo Cinévals Saint-Jean-d’Angély

vendredi 11 septembre 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Cinévals
Adresse
1 rue Laurent Tourneur
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
4 4 4

Saint-Jean-d’Angély

Cycle Famille, Familles Voyage à Tokyo

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Soirée de présentation du cycle FAMILLE, FAMILLES…
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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact.cinevals@veocinemas.fr

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English :

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L’événement Cycle Famille, Familles Voyage à Tokyo Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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