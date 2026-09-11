Cycle Famille, Familles Voyage à Tokyo Cinévals Saint-Jean-d’Angély
vendredi 11 septembre 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Cycle Famille, Familles Voyage à Tokyo
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Soirée de présentation du cycle FAMILLE, FAMILLES…
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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr
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L’événement Cycle Famille, Familles Voyage à Tokyo Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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