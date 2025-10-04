Cycle généalogie / Initiation ados et adultes Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault
Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04 2025-11-08
Commencer son arbre généalogique une découverte des méthodes, des ressources et des outils, animée par Nadine, généalogiste amatrice passionnée. .
Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73 mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr
