Cycle généalogie / Initiation ados et adultes Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault

Cycle généalogie / Initiation ados et adultes Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault samedi 4 octobre 2025.

Cycle généalogie / Initiation ados et adultes

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04 2025-11-08

Commencer son arbre généalogique une découverte des méthodes, des ressources et des outils, animée par Nadine, généalogiste amatrice passionnée. .

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73 mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr

English : Cycle généalogie / Initiation ados et adultes

German : Cycle généalogie / Initiation ados et adultes

Italiano :

Espanol : Cycle généalogie / Initiation ados et adultes

L’événement Cycle généalogie / Initiation ados et adultes Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne