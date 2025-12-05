Cycle généalogie / Initiation ados et adultes rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes

Cycle généalogie / Initiation ados et adultes rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes vendredi 5 décembre 2025.

Cycle généalogie / Initiation ados et adultes

rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

.

rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 22 90 bibli.lesormes@wanadoo.fr

English : Cycle généalogie / Initiation ados et adultes

German : Cycle généalogie / Initiation ados et adultes

Italiano :

Espanol : Cycle généalogie / Initiation ados et adultes

L’événement Cycle généalogie / Initiation ados et adultes Les Ormes a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne