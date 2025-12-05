Cycle généalogie / Initiation ados et adultes rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes
Cycle généalogie / Initiation ados et adultes rue de la chevretterie es Ormes Les Ormes vendredi 5 décembre 2025.
Cycle généalogie / Initiation ados et adultes
rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
.
rue de la chevretterie es Ormes Médiathèque Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 22 90 bibli.lesormes@wanadoo.fr
English : Cycle généalogie / Initiation ados et adultes
German : Cycle généalogie / Initiation ados et adultes
Italiano :
Espanol : Cycle généalogie / Initiation ados et adultes
L’événement Cycle généalogie / Initiation ados et adultes Les Ormes a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne