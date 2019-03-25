En 2026, la France et la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) commémorent le 150ème anniversaire de la mort de George Sand (1804-1876), grande figure littéraire et culturelle du XIXᵉ siècle. Depuis le don à la Ville de Paris fait en 1953 par sa petite-fille, Aurore Sand, la BHVP a la chance de conserver un très important ensemble de manuscrits et de documents relatifs à George Sand : archives familiales, manuscrits littéraires, correspondance, dessins, gravures, objets, … Parmi les manuscrits autographes d’oeuvres, le théâtre tient une place importante avec 39 pièces autographes du théâtre de Nohant, comme Cosima, le Pressoir, Comme il vous plaira, … jouées à Paris et imprimées. George Sand a en effet mené une carrière dramatique active durant une grande partie de sa vie, à la fois théâtre engagé et théâtre de l’intime. De mars à mai 2026, la BHVP propose une exposition sur le théâtre de George Sand (commissariat Brigitte Krulic, professeur à l’université Paris-Nanterre, auteur de George Sand, Gallimard, 2026, NRF-Biographies) ainsi qu’une série de conférences et des spectacles illustrant différentes facettes de cette partie essentielle de l’oeuvre et de la vie de George Sand.

Exposition

George Sand et le théâtre (1er mars – 27 mai 2026)

Dramaturge prolifique, George Sand a été habituée dès son plus jeune âge à apprécier le théâtre de son temps. Elle a elle-même écrit des oeuvres théâtrales presque jusqu’à ses derniers jours, alternant succès comme échecs, s’engageant avec passion dans l’aventure théâtrale, genre littéraire majeur au XIXe siècle. L’exposition évoque notamment la tradition familiale du théâtre, les premiers essais de George Sand, le théâtre à Nohant, les grandes pièces -de Cosima au Marquis de Villemer-, les liens avec les romans – François le Champi, la Petite Fadette, …-, le projet moral et politique au coeur des motivations de George Sand, …

Cycles de conférences

Le théâtre au temps de George Sand – mercredi 18 mars – 19h

Au milieu du XIXe siècle, le théâtre est au centre de la vie publique parisienne. Des drames romantiques aux vaudevilles, l’essor des genres dramatiques compose une véritable « dramatocratie » ou société du spectacle, où se côtoient toutes les classes sociales et où s’expriment les idées, entre liberté d’expression et tentatives de contrôle de l’Etat. De nouvelles formes apparaissent, la géographie théâtrale parisienne évolue tandis que le décret du 6 janvier 1864 sur la liberté des théâtres consacre bientôt le triomphe du marché et du goût du public.

Par Jean-Claude Yon, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études

George Sand, une voix engagée au siècle des révolutions – mercredi 25 mars – 19h

Depuis la fin des années 1830, George Sand est convaincue que l’artiste a vocation à se faire prophète d’une religion nouvelle basée sur l’égalité et la fraternité (Consuelo, 1842-1844). Au fil des déceptions, familiales comme politiques (l’échec de révolution de 1848), George Sand cherche dans son oeuvre, notamment théâtrale, à poursuivre un effort de perfectionnement de l’état social et moral de la société : comment faire entendre sa voix dans l’espace public ? Comment venir à bout des préjugés et des pesanteurs attribuées à la bourgeoisie ? Comment diffuser un idéal de progrès humain et œuvrer ainsi à la réconciliation des classes ?

Par Brigitte Krulic, professeur à l’université de Paris-Nanterre, auteure chez Gallimard d’une très récente biographie de George Sand

George Sand, romancière-dramaturge : entre imaginaire et pratique du théâtre – mercredi 8 avril – 19h

Après l’échec subi par sa pièce Cosima en 1840, George Sand mène une carrière dramatique soutenue entre 1848 et 1872, créant à Paris une vingtaine d’œuvres. Certaines eurent un succès retentissant ou durable, comme François le Champi ou Le Marquis de Villemer, versions théâtrales des célèbres romans. D’autres pièces traitent de sujets originaux et certaines, comme Claudie, fondent le genre dramatique original du « rurodrame ». La conception du théâtre cultivée par George Sand est doublement audacieuse : d’une part, il n’est pas aisé, pour une femme, de s’imposer sur les scènes du XIXe siècle ; d’autre part, Sand promeut un théâtre de l’intime, captant les subtils mouvements intérieurs des personnages, à rebours des pièces à intrigue, hautement spectaculaires, en vogue à son époque.

Par Olivier Bara, professeur de littérature française du XIXe siècle à l’université Lyon 2

Delphine de Girardin, salonnière et dramaturge à l’époque de George Sand – mercredi 15 avril – 19h

Enfant prodige élevée dans les milieux littéraires, Delphine de Girardin (1804-1855) tient le salon littéraire le plus célèbre de la Monarchie de Juillet, accueillant à ses mercredis Théophile Gautier, Balzac, Lamartine, Vigny, Musset, Victor Hugo, …. Présente aux côtés de celui-ci lors de la première d’Hernani (25 février 1830), célèbre chroniqueuse de la vie parisienne, Delphine de Girardin se tourne elle-même vers le théâtre à partir des années 1840, au point de s’y consacrer exclusivement dans ses dernières années.

Par Sylvain Ledda, professeur de littérature française à l’université de Rouen

Les théâtres de Nohant – mercredi 6 mai – 19h

La propriété familiale de Nohant, dans le Berry, est le refuge et le lieu de création de prédilection de George Sand. Le théâtre y occupe une place de choix. La naissance de cette pratique débute en 1846, dans le salon sous forme de pantomimes, avec Frédéric Chopin au piano, pour se divertir et occuper les soirées d’hiver. En 1851, la pratique se professionnalise avec l’aménagement d’une véritable salle de spectacle de 50 places, lieu d’essai pour les pièces que George Sand propose aux directeurs de théâtres parisiens. Le théâtre de George Sand a vu jouer toutes sortes de représentations : des pièces improvisées aux pièces travaillées, dirigées, répétées, des pièces écrites pour Nohant. Un second théâtre plus intime existe dès 1849 : Le théâtre de marionnettes né, lui, de l’initiative du fils de George, Maurice Sand, et de son ami Eugène Lambert. En 30 ans, plus de 100 pièces y sont jouées.

Par Elisabeth Pezza Braoun, administratrice, et Elisabeth Portet, chargée des collections de la maison George Sand à Nohan

L’année 2026 marque les 150 ans de la mort de l’écrivaine George Sand (1804-1876).

Dans ce cadre, la Bibliothèque historique propose une exposition et une série de conférences sur le thème de George Sand et le théâtre.

Du dimanche 01 mars 2026 au mercredi 27 mai 2026 :

gratuit

Réservation via la page dédiée à chacun des évènements.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-05-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/



Afficher la carte du lieu Accès pour les personnes à mobilité réduite et trouvez le meilleur itinéraire

