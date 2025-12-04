Cycle herboristerie, Troubles digestifs et pulmonaires Nalliers
Cycle herboristerie, Troubles digestifs et pulmonaires
51 Chemin du Motty Nalliers Vendée
Tarif : 90 – 90 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 14:00:00
fin : 2026-01-21 17:30:00
Date(s) :
2026-01-07 2026-01-21
Comment s’aider des plantes pour faire passer nos troubles digestifs et pulmonaires?
– Sur le plan de l’alimentation, comment peut-on agir?
– Que peut-on faire pour que nos organes digestifs et pulmonaires soient en pleine capacités?
– Découvrons ce que sont les plantes émollientes, expectorantes, antiseptiques et comment les utiliser.
– Repartez avec une petite préparation que vous aurez fait vous-même .
51 Chemin du Motty Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 88 39 31 auxplantesliberees@mailo.com
English :
How can we use plants to help our digestive and pulmonary problems?
