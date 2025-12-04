Cycle herboristerie, Troubles digestifs et pulmonaires Nalliers

Cycle herboristerie, Troubles digestifs et pulmonaires

51 Chemin du Motty Nalliers Vendée

Début : 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-01-21 17:30:00

2026-01-07 2026-01-21

Comment s’aider des plantes pour faire passer nos troubles digestifs et pulmonaires?

– Sur le plan de l’alimentation, comment peut-on agir?

– Que peut-on faire pour que nos organes digestifs et pulmonaires soient en pleine capacités?

– Découvrons ce que sont les plantes émollientes, expectorantes, antiseptiques et comment les utiliser.

– Repartez avec une petite préparation que vous aurez fait vous-même .

How can we use plants to help our digestive and pulmonary problems?

