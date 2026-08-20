Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Cycle Histoire La Guerre, la plus constante activité de l’homme

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-24

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de l’humanité, une activité se signale comme omniprésente la guerre.

De la mythique guerre du feu aux conflits les plus récents, les hommes ont mis toute leur énergie et tous leurs moyens matériels et intellectuels pour s’entretuer. Du bon sauvage perverti par la civilisation à l’homme qui est un loup pour l’homme , comment comprendre ce qui ressemble à une fatalité ?

Alors que le monde d’aujourd’hui se signale par des conflits et des menaces qui ont pu paraître, à un certain moment, d’un autre âge, comment comprendre ce phénomène si meurtrier et destructeur dont pourtant tous s’accordent à dire expérience à l’appui –qu’il n’a jamais réglé aucune question, aucun différend.

Mardi et mercredi cinéma, jeudi à 19h concert et vendredi à 19h conférence, sous la direction de Pierre Vallaud

Public Adulte .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Cycle Histoire La Guerre, la plus constante activité de l’homme

L’événement Cycle Histoire La Guerre, la plus constante activité de l’homme Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie