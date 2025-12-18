Cycle IA, démocraties et milieu informationnel Théâtre de la Concorde Paris

Depuis vingt ans, les innovations de rupture dans le domaine

numérique bouleversent les systèmes politiques, culturels, économiques

et sociétaux. L’accélération exponentielle de leur déploiement percute

les cadres institutionnels démocratiques, longtemps pensés immuables.

Ces évolutions se produisent dans un contexte international marqué par

des attaques de différentes natures contre les modèles politiques

européens qui utilisent les vecteurs numériques et technologiques. Elles

résultent notamment d’initiatives d’endiguement de l’influence

occidentale mises en place à divers niveaux par les rivaux

géopolitiques.

De fait, la période actuelle est caractérisée par une accumulation de

bouleversements en cascade, inimaginables il y a vingt ans, qui

redessinent en grande partie les contours du monde de demain et, en son

sein, des attributs de la puissance. La problématique technologique ne

peut être abordée sous le seul angle technique : elle est hautement

politique et se doit d’être pensée.

Les défis posés par la révolution de l’IA nécessitent d’adapter nos

cadres traditionnels pour aborder le politique dans les affaires

internationales et nationales et agir dans ce cadre.

Le cycle « IA, démocratie et milieu informationnel » lancé par Dr. Hugo Micheron entend répondre à cet impératif en partageant des recherches inédites et accessibles sur ces enjeux démocratiques de première importance.

Mercredi 11 février – Les outils de propagande

Explorer comment les technologies numériques transforment et amplifient

les nouvelles formes de propagande qui traversent nos démocraties. Comment comprendre ce qui se joue lorsque les algorithmes, les ingérences étrangères ou les propagandes en ligne deviennent des acteurs à part entière du jeu démocratique ?

Jeudi 12 mars – IA et politique : l’ingérence étrangère dans les campagnes

Comprendre comment l’intelligence artificielle devient un levier

d’ingérence politique et recompose les stratégies d’influence dans les

campagnes électorales.

Alors que les technologies numériques redessinent silencieusement notre vie publique, nous souhaitons offrir un espace où chercheurs, citoyen·nes et acteurs du débat peuvent penser ensemble ces mutations profondes.

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 11 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris



