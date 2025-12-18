Cycle IA, démocraties et milieu informationnel Théâtre de la Concorde Paris
Depuis vingt ans, les innovations de rupture dans le domaine
numérique bouleversent les systèmes politiques, culturels, économiques
et sociétaux. L’accélération exponentielle de leur déploiement percute
les cadres institutionnels démocratiques, longtemps pensés immuables.
Ces évolutions se produisent dans un contexte international marqué par
des attaques de différentes natures contre les modèles politiques
européens qui utilisent les vecteurs numériques et technologiques. Elles
résultent notamment d’initiatives d’endiguement de l’influence
occidentale mises en place à divers niveaux par les rivaux
géopolitiques.
De fait, la période actuelle est caractérisée par une accumulation de
bouleversements en cascade, inimaginables il y a vingt ans, qui
redessinent en grande partie les contours du monde de demain et, en son
sein, des attributs de la puissance. La problématique technologique ne
peut être abordée sous le seul angle technique : elle est hautement
politique et se doit d’être pensée.
Les défis posés par la révolution de l’IA nécessitent d’adapter nos
cadres traditionnels pour aborder le politique dans les affaires
internationales et nationales et agir dans ce cadre.
Le cycle « IA, démocratie et milieu informationnel » lancé par Dr. Hugo Micheron entend répondre à cet impératif en partageant des recherches inédites et accessibles sur ces enjeux démocratiques de première importance.
Mercredi 11 février – Les outils de propagande
Explorer comment les technologies numériques transforment et amplifient
les nouvelles formes de propagande qui traversent nos démocraties. Comment comprendre ce qui se joue lorsque les algorithmes, les ingérences étrangères ou les propagandes en ligne deviennent des acteurs à part entière du jeu démocratique ?
Jeudi 12 mars – IA et politique : l’ingérence étrangère dans les campagnes
Comprendre comment l’intelligence artificielle devient un levier
d’ingérence politique et recompose les stratégies d’influence dans les
campagnes électorales.
Alors que les technologies numériques redessinent silencieusement notre vie publique, nous souhaitons offrir un espace où chercheurs, citoyen·nes et acteurs du débat peuvent penser ensemble ces mutations profondes.
Le jeudi 12 mars 2026
de 19h00 à 20h30
Le mercredi 11 février 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris
