Cycle infos parents #4 jeunes et pratiques numériques Saint-Geours-de-Maremne

Cycle infos parents #4 jeunes et pratiques numériques Saint-Geours-de-Maremne jeudi 25 septembre 2025.

Cycle infos parents #4 jeunes et pratiques numériques

Collège Aimé Césaire Saint-Geours-de-Maremne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

L’Escale info (MACS) et ses partenaires, vous invitent à une rencontre gratuite et ouverte à tous autour de l’usage du numérique chez les jeunes réseaux sociaux, écrans, limites, dérives… et bons réflexes à adopter !

L’Escale info (MACS) et ses partenaires, vous invitent à une rencontre gratuite et ouverte à tous autour de l’usage du numérique chez les jeunes réseaux sociaux, écrans, limites, dérives… et bons réflexes à adopter !

Animé par la Maison de Protection des Familles des Landes, cet échange abordera les bonnes pratiques pour une utilisation raisonnée et sécurisée du numérique pour les parents & les jeunes. .

Collège Aimé Césaire Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 09 51 escaleinfo@cc-macs.org

English : Cycle infos parents #4 jeunes et pratiques numériques

L’Escale info (MACS) and its partners invite you to a free meeting, open to all, on the subject of digital use among young people: social networks, screens, limits, abuses… and good habits to adopt!

German : Cycle infos parents #4 jeunes et pratiques numériques

Die Escale info (MACS) und ihre Partner laden Sie zu einem kostenlosen und für alle offenen Treffen ein, bei dem es um die digitale Nutzung durch Jugendliche geht: soziale Netzwerke, Bildschirme, Grenzen, Auswüchse? und gute Reflexe, die man sich aneignen sollte!

Italiano :

L’Escale info (MACS) e i suoi partner vi invitano a un incontro gratuito, aperto a tutti, sull’uso della tecnologia digitale da parte dei giovani: social network, schermi, limiti, abusi, ecc. e i giusti riflessi da adottare!

Espanol : Cycle infos parents #4 jeunes et pratiques numériques

L’Escale info (MACS) y sus socios le invitan a un encuentro gratuito y abierto a todos sobre el uso de la tecnología digital por parte de los jóvenes: redes sociales, pantallas, límites, abusos, etc. ¡y los buenos reflejos que hay que adoptar!

L’événement Cycle infos parents #4 jeunes et pratiques numériques Saint-Geours-de-Maremne a été mis à jour le 2025-09-16 par OTI LAS