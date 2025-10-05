CYCLE JE DECOUVRE LE CINEMA Sens Dessus Dessous Laval

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 3.9 – 3.9 – 3.9 EUR

Début : 2025-10-05 10:30:00

fin : 2025-10-05 10:30:00

2025-10-05

Je Découvre Le Cinéma Des séances spéciales pour les tout petits, à partir de 2 ans !Découvrez les séances spécialement conçues pour les jeunes spectateurs, offrant une première expérience cinématographique douce et adaptée à leur âge.

En plein cœur de la nature se trouvent des êtres vivants, qui certes n’ont pas la taille d’un humain, mais qui chacun à leur façon ont un rôle à jouer dans notre écosystème. Promenons-nous dans les bois et rencontrons au fil de ces quatre histoires des personnages aussi petits que gentils un petit gland qui apprend à marcher grâce à une communauté d’insectes ; une famille de mouches qui doit protéger sa maison, laquelle n’est autre qu’un champignon convoité par un chien et son maître ; des lièvres qui vont sauver leur peau en trompant involontairement un blaireau et enfin une petite chauve-souris curieuse qui découvre le monde (à l’endroit ?) d’une famille de petite souris.

Programme

Touche pas à mon champignon ! d’Evalds Lacis (Lettonie, 8′, 2024) Un redoutable ramasseur de champignons et son chien arpentent les bois en quête d’une belle cueillette. Mais une famille de mouches qui a trouvé domicile dans un magnifique cèpe, entend bien, par tous les moyens, protéger sa demeure de la convoitise du cueilleur.

Le Petit gland de Dace Riduze (Lettonie, 10′, 2010) Une petite fille pleine d’imagination construit des personnages à partir des richesses de l’automne. L’un d’entre eux, un petit gland maladroit, tombe accidentellement. Il décide de partir à la découverte du monde qui l’entoure mais il doit d’abord apprendre à marcher. Puis, ayant perdu son chapeau, il part à sa recherche ce qui le conduit dans un village d’insectes dans lequel il ne tarde pas à tout mettre sens dessus dessous…

La Carotte sanglante d’Inese Pavene (Lettonie, 10′, 2024) Un couple de lièvres découvre une belle carotte mais quand il rencontre un blaireau, celui-ci la leur confisque. Affamé, le couple part à la recherche de nourriture quand soudain s’offre à eux une carotte exceptionnelle. Alors qu’ils dégustent ce plat succulent, le blaireau revient mais, en les voyant, il s’enfuit, effrayé au grand étonnement des deux lièvres…

Sens Dessus Dessous de Dace Riduze (Lettonie, 12′, 2023) Andulis, une petite chauve-souris curieuse, se réveille trop tôt et découvre, qu’à l’inverse de ses frères et sœurs, elle adore voler en plein jour. Mais suite à une chute, elle est recueillie par une famille de souris. Elle se lie alors d’amitié avec l’une d’entre elles qui lui ressemble vraiment beaucoup. Mais dans la maison des souris, tout est décidément à l’envers… .

English :

Je Découvre Le Cinéma: Special screenings for toddlers aged 2 and up! Discover screenings specially designed for young cinema-goers, offering a gentle, age-appropriate first experience.

German :

Je Découvre Le Cinéma: Sondervorstellungen für die Allerkleinsten ab 2 Jahren!Entdecken Sie Vorführungen, die speziell für junge Zuschauer konzipiert wurden und eine sanfte und altersgerechte erste Kinoerfahrung bieten.

Italiano :

Je Découvre Le Cinéma: proiezioni speciali per i più piccoli, dai 2 anni in su! Scoprite le proiezioni appositamente studiate per i piccoli spettatori, per offrire una prima esperienza delicata e adatta alla loro età.

Espanol :

Je Découvre Le Cinéma: proyecciones especiales para los más pequeños, ¡a partir de 2 años! Descubra proyecciones especialmente diseñadas para los jóvenes cinéfilos, que ofrecen una primera experiencia suave y adaptada a su edad.

